Axel Witsel torna in Europa: ha firmato con il Borussia Dortmund

06/08/2018

Axel Witsel riparte dal Borussia Dortmund. Dopo appena un anno in Cina al Tianjin Quanjian, il belga torna in Europa e si trasferisce in Bundesliga: lo aspettano i gialloneri che hanno pagato i 20 milioni di euro della clausola rescissoria per liberarlo. Il centrocampista, che è reduce da un buon Mondiale in Russia con la nazionale del Belgio arrivata fino in semifinale, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022.