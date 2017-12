Atletico, Diego Costa torna a casa: "Aspettavo questo momento da tanto"

31 dicembre 2017

Diego Costa torna a casa. L' Atletico Madrid ha ufficializzato infatti il ritorno dell'attaccante. " Aspettavo questo momento da tanto tempo - ha dichiarato il bomber, che chiude così il suo rapporto col Chelsea dopo lo scontro con Antonio Conte -. Ringrazio il club per gli sforzi che ha fatto per riportarmi qui". " Sto bene, mi sono allenato e sono ansioso di giocare e aiutare la squadra ", ha aggiunto Diego Costa, ormai fermo da tre mesi.

A Madrid, dunque, si chiude la telenovela Diego Costa. Dopo quattro anni in Premier, il bomber dei Colchoneros è tornato a casa e non vede l'ora di indossare la maglia dell'Atletico. "Ho aspettato tanto e ho voglia di giocare, sono stanco di allenarmi soltanto - ha spiegato -. Vedo bene la squadra, anche se siamo fuori dalla Champions sono convinto che sarà un anno bellissimo". Poi qualche parola sull'avventura al Chelsea, chiusa dopo il duro confronto con Conte. "Non ho imparato l'inglese... ma la verità è che mi sono trovato molto bene - ha dichiarato Costa, sorvolando sull'ultimo periodo ai Blues - . I tifosi del Chelsea mi hanno aiutato molto, è un grande club e ho solo buoni ricordi".



Per il bomber del resto il Chelsea ormai è soltanto il passato. Il presente è l'Atletico. E le parole del presidente Enrique Cerezo confermano tutto: "Non ha bisogno di presentazioni Diego Costa, perché questa è casa sua e siamo felici di dargli nuovamente il benvenuto. E' un talento straordinario e un grande amico. La squadra ha bisogno di lui".