As: Nike pronta a finanziare l'affare Neymar-Real

13 marzo 2018

Mentre continuano a rincorrersi le voci di mercato sul possibile trasferimento di Neymar al Real Madrid, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi e il direttore sportivo Antero Henrique sono volati in Brasile per stare vicini all'attaccante, ancora in convelescenza per l'infortunio alla caviglia, e parlare del futuro. Una mossa per respingere l'assalto dei Blancos, che, stando ad As, potrebbe contare sul supporto economico della Nike per riportare in Spagna O'Ney.