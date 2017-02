Amauri sbarca a New York: ha firmato con i Cosmos

22 febbraio 2017

Nuova avventura per Amauri. L'attaccante italo-brasiliano riparte da New York dove ha firmato con i Cosmos: "Dopo 16 anni in Italia ho voluto provare a rimettermi in gioco. Vestire la maglia di una squadra con questa tradizione è un vero onore". L'ex Juve, dopo l'esperienza al Ft. Lauderdale Strikers con 5 gol in 13 presenze, non vede l'ora di iniziare con la squadra campione NASL, salvata dal fallimento dall'italo-americano Rocco Commisso: "Voglio aiutare la squadra a vincere un altro campionato".