"Lunedì o martedì Neymar sarà un giocatore del Psg"

28 luglio 2017

Neymar sarà un giocatore del Psg dalla prossima settimana, presumibilmente lunedì o martedì. Dalla Francia assicurano che il brasiliano ha raggiunto l'accordo con il club di Ligue 1 e lascerà il Barcellona. L'accordo "è totale, sono stati concordati anche i più piccoli dettagli del contratto", ha svelato all'emittente Rmc una fonte vicina al brasiliano. 'O'Ney', protagonista nelle ultime ore di una quasi rissa con il neo blaugrana Semedo in allenamento, dovrebbe firmare con i parigini un contratto di cinque anni per un ingaggio da 30 milioni a stagione. "Neymar ha fatto la sua scelta", aggiunge la fonte. "La lite con Semedo è un esempio perfetto. Ci auguriamo che l'accordo tra i due club arrivi tra lunedì e martedì. Il suo futuro è a Parigi". Come spiegato da ' L'Equipe', il Psg intende versare l'importo della clausola rescissoria (222 milioni) al Barcellona e non al giocatore, per abbassare le spese fiscali.

E questa mattina si era ben capito come l'ombra del Psg si allungasse sempre di più su Neymar. Il brasiliano ha avuto un diverbio in allenamento, sfociato quasi in una rissa. Dopo un intervento troppo brusco del nuovo acquisto Semedo, Neymar ha perso il controllo, agganciandosi con il compagno e sbracciando: solo l'intervento di Mascherano, Busquets e di altri blaugrana ha evitato che il contatto tra i due si trasformasse in una vera e propria rissa. Il brasiliano, nervosissimo e imbufalito, ha poi lasciato il campo di allenamento di Miami, dove il Barcellona si è allenato in vista dell'amichevole con il Real Madrid. Il tutto sotto gli occhi di un incredulo Valverde. (le immagini del video sono un'esclusiva del Daily Mail)

Cose che capitano, in allenamento. Ma ovviamente un segnale che no, il giocatore non è tranquillo. Negli ultimi giorni le voci sul suo futuro si sono sprecate, con il suo silenzio, come anche quello del Psg che lavora nell'ombra, cercando di capire se è meglio versare i 222 milioni della clausola oppure proporre una cifra addirittura più alta ma dilazionabile in tre rate annuali. In tutto questo si inserisce un altro indizio: è stato cancellato un appuntamento pubblicitario in Cina al quale avrebbe dovuto presenziare lo stesso Neymar nei prossimi giorni. L'entourage del calciatore, con un comunicato ufficiale, ha spiegato che l'impegno è stato annullato perché la società organizzatrice voleva guadagnare dei soldi dall'incontro con i fans, ma gli altri impegni pubblicitari in terra cinese sono stati confermati.