"Basta giocatori africani". Il West Ham sospende il ds

1 febbraio 2018

Il contenuto della posta elettronica di Henry è inequivocabile. In una mail del 27 gennaio destinata a un agente e collaboratore del club che provava a portare a Londra un calciatore camerunese, il dirigente del West Ham rispondeva così: "Non è abbastanza forte e non vogliamo in rosa altri giocatori africani".



Una volta interpellato dal 'Daily Mail' Henry ha spiegato di aver spedito altri messaggi dal medesimo contenuto ad agenti e intermediari durante le fasi del mercato e che la scelta di non trattare più africani sarebbe dovuta solo a motivi comportamentali e a difficoltà di ambientamento in Premier League. Il dirigente avrebbe anche aggiunto che il bando ai calciatori africani era concordato con la società. Pronta la smentita degli Hammers e la sospensione di Henry. Nel club londinese militano diversi giocatori di origine africana, come il nostro Angelo Ogbonna (nato da genitori nigeriani) o l'ultimo arrivato Joao Mario, portoghese con discendenze angolane.