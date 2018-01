Zidane: "Ronaldo via dal Real? Mai. Questo è il suo mondo"

17 gennaio 2018

"Impossibile pensare a un Real Madrid privo di Cristiano Ronaldo, questo è il suo club". Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, non ammette altre possibilità. I presunti malumori del portoghese in relazione al mancato rinnovo e adeguamento contrattuale, e le conseguenti voci di un possibile addio al club spagnolo, hanno indotto il francese a dire la sua, nel corso della conferenza stampa, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa del Re contro il Legane's.



"Questa è la squadra dove deve stare, i tifosi sparsi in tutto il mondo vogliono che resti", ha spiegato l'allenatore francese. "Non sono preoccupato, siamo consapevoli che all'estero si possa parlare di queste cose. Ma qui Cristiano deve pensare a giocare come ha sempre fatto. Voglio parlare del suo rendimento e del contributo che da' quando scende in campo", ha concluso il francese.