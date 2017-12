Van Dijk e i suoi fratelli: pazzo calciomercato, quanto lieviteranno i prezzi?

29 dicembre 2017

La profezia di José Mourinho formulata dopo l'acquisto di Pogba da parte del Manchester United non ci ha messo molto ad avverarsi: "Credo che in estate ci sia da aspettarsi qualche sorpresa di mercato e Paul smetterà di essere il giocatore più costoso al mondo. In estate tanti giocatori forti la metà di lui costeranno 100 milioni, se non di più". Detto, fatto. Da Neymar a Mbappé, il mercato è letteralmente esploso e alla tavola dei colpi più pesanti si sono seduti anche i difensori. Non ultimo, Virgil Van Dijk, centrale olandese pagato dal Liverpool 85 milioni di euro.



Mourinho, di recente, ha ribadito il messaggio legato al mercato, sollevando non poche polemiche ma dicendo, in realtà, una grande verità: "Il Manchester United ha speso 300 milioni di sterline sul mercato dal giorno del mio arrivo? Non sono abbastanza. Il Manchester City ha comprato dei terzini pagandoli come attaccanti". Il riferimento era ovviamente a Mendy, pagato oltre 50 milioni, e a Walker, oltre 40. I prezzi sono schizzati alle stelle, in effetti. Basti pensare a Neymar e Mbappé, ma anche a quanto il Barcellona ha pagato Dembelé o a quanto ha offerto per Coutinho.



In pochi mesi è stata riscritta la classifica dei colpi più costosi della storia. E, in realtà, nei prossimi mesi, la graduatoria verrà ancora una volta riscritta. Certo, viene da chiedersi fino a che punto saliranno i prezzi, se si considera che sul mercato non ci sono, ad esempio, tantissimi difensori centrali di livello. Un tifoso potrebbe chiedersi, ad esempio, quale potrebbe essere il prezzo del cartellino di De Vrij, se non giocasse nella Lazio, non fosse in scadenza e non interessasse soprattutto ai club italiani. Sempre per rimanere in casa biancoceleste, Lotito ha già stabilito un prezzo per Milinkovic-Savic superiore ai 70 milioni di euro. Si potrebbe leggere questa folle corsa al rialzo alla mancanza di talento in generale nel calcio di oggi, con conseguente rincaro dei pochi pezzi pregiati. In realtà è semplicemente la legge del mercato: se una squadra ricca - come può essere il Liverpool - bussa ad una squadra media (il Southampton o il Lipsia) per un giocatore, si sentirà sparare una cifra molto alta, superiore a quella che probabilmente verrebbe chiesta, per lo stesso giocatore, ad una squadra con minore disponibilità economica.