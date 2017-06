Spalletti avrà Borja Valero e Skrniar. E Perisic potrebbe restare

25 giugno 2017

Persic-Borja Valero. E non solo. Mosse decisive a Casa-Inter. Per il croato, è arrivato il no dei dirigenti nerazzurri alle avances di Mourinho, che vuole il croato offrendo 30-35 milioni. "Per meno di 50 milioni, Perisic non si muove". E' la replica interista. Le scadenze del Fair Play finanziario (30 giugno), la necessità di reperire i 30 milioni per mettere a posto le carte con l'Uefa possono anche prescindere dalla necessità di cedere il croato, che Spalletti ritiene (quasi) indispensabile per la sua Inter.

Dunque, Perisic potrebbe restare in nerazzurro. E come risolvere il contenzioso con l'Uefa? Ci sono Banega (in uscita) e Jovetic, che interessano entrambi al Siviglia, ed è da questa doppia cessione che si potrebbe ricavare la somma necessaria.

Sul conto di Borja Valero, i dettagli della trattativa con la Fiorentina saranno messi a punto la prossima settimana, nell'attesa dell'annuncio che ci sarà a partire dal 3 luglio. L'intesa con la Fiorentina prevede un costo di 6-7 milioni, per lo spagnolo contratto triennale.

Capitolo Skriniar. Prosegue la trattativa con la Sampdoria, che avrà Caprari (rientrato dal prestito al Pescara) a titolo definitivo, e valutato 12-13 milioni. Spalletti ha urgenza di due difensori, Skriniar -salvo sorprese- sarà uno di questi e sempre a partire dal 3 luglio. Per lui, la Samp chiede un corrispettivo di 28 milioni, cifra che sarà colmata in contanti e anche con la cessione di uno o due giovani della Primavera.