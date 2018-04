Sorpresa-Thohir: dal Milan vuole Nocerino. Ma non per Mancio

28 gennaio 2016

Milan-Inter è il derby di domenica sera. Milan-Inter, spesso, è stato (e rimane) un intreccio di mercato reciproco, come dai giorni di Seedorf-Pirlo (2001-2002) ha assunto una valenza da imporre una rivalità di... mercato persino esagerata con reciproci "divieti" al passaggio da un club all'altro. L'ultimo esempio: Ranocchia, che il club di Mancini ha evitato di consegnare al Milan come il giocatore e il Milan avrebbero voluto. Tant'è.

C'è però una novità: Erick Thohir sta progettando di ingaggiare Antonio Nocerino, che nel Milan di Mihajlovic ha spazio quasi zero. Nocerino per Mancini? Nossignori. Nocerino è un'idea di Thohir per il suo Dc United, per la Mls, la Lega calcio statunitense. Nocerino per Ben Olsen, 39 anni, l'allenatore del Dc United. Non per Mancio.

Il centrocampista, a Milano, ha incontrato i dirigenti del club statunitense. Accordo vicino.