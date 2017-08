Sneijder, un "pericolo" in più per il Napoli col Nizza

6 agosto 2017

Sneijder, 33 anni, aveva rescisso il contratto con il Galatasaray il 14 luglio dopo 5 stagioni. La trattativa col Nizza è stata piuttosto rapida, per lui pronto un contratto biennale. Giocherà al fianco di Balotelli, come era accaduto nella stagione 2009-'10 con José Mourinho, stagione trionfale finiota col Triplete: Sneijder aveva giocato titolare, Mario era l'alternativa di lusso al tandem d'attacco Milito-Eto'o, spesso giocando anche al fianco dei due.

Ovvio che il Nizza avrà qualche chance in più da spendere col Napoli nei preliminari di Europa League. Sneijder è un giocatore di talento, non più giovane, ma di sicuro integro. E motivato.