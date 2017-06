Skriniar visite mediche concluse. Annuncio solo a luglio

29 giugno 2017

L'affare-Skriniar si chiuderà nei prossimi giorni, e solo da lunedì 3 luglio è previsto l'annuncio perché l'Inter fino al 30 giugno deve rispettare i vincoli con l'Uefa per i quali non può fare operazioni di mercato in entrata, nel rispetto del Fair Play finanziario.

L'operazione-Skriniar prevede la cessione a titolo definitivo di Caprari alla Sampdoria, e questa operazione deve invece chiudersi entro venerdì 30 giugno per mettere a bilancio la valutazione dell'affare (15 milioni), cifra che serve a coprire buona parte dei 25 milioni che l'Inter deve garantire all'Uefa per rispettare i vincoli del Fair Play. Non è sbagliato dunque parlare di operazioni disgiunte Skrniar-Caprari, con scadenze diverse.



Sono state fissate anche le visite mediche di Caprari domani, venerdì, a Genova. Nel pomeriggio presso la sede dell'Inter arriverà Karol Csonto, procuratore di Skriniar, per mettere a punto il contratto che legherà il giocatore all'Inter per 5 stagioni, fino al 30 giugno 2022.

Per quel che riguarda le valutazioni date dai due club all'affare, si parla di 35 milioni per Skriniar, 15 per Caprari e i 20 restanti come capitolo di spesa in parte in contanti e in parte con la valutazione da dare al giovane Eguelfi ed eventualmente a un altro giovane. Spese, queste, che saranno iscritte nei bilanci futuri del club nerazzuurro, mentre la plusvalenza Caprari vale da subito.



Skriniar, 22 anni difensore centrale fa parte del progetto-nuova difesa voluto da Spalletti. Lo slovacco è destinato a fare coppia con Miranda, mentre Murillo sarà dirottato altrove, ora si parla della destinazione-Zenit. Spalletti ha espressamente richiesto due difensori, uno di questi era il romanista Rudiger, ma la trattativa con la Roma non è mai partita per la volontà giallorossa di non privarsi, in questo momento, di lui.