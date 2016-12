Simeone: "L'Inter? Potrei anche rinnovare con l'Atletico"

21 dicembre 2016

L'affare Simeone-Inter, da una decina di giorni, segnala sfumature e non più sostanza. E anche il Cholo, da Madrid, si adegua al clima... sereno, senza più l'imminenza quasi obbligata di un ritorno al club nerazzurro, luglio 2017 preferibilmente, oppure un anno dopo. Pioli si è conquistato un margine di credibilità futura, e di Simeone-Inter che cosa resta? Restano le voci. E la sua (voce).



Ai microfoni di Bein Sport, il tecnico dell'Atletico Madrid spiega: "Tutti dicono che potrei andare via fra un anno e mezzo e molta gente pensa che sia così; invece potrei anche rinnovare, oppure da qualche parte sta scritto che non è possibile? I giornalisti sono abili a creare polemiche, bisogna abituarsi. In Italia hanno chiesto a mia sorella e a mio figlio se un giorno allenerò l'Inter e loro hanno risposto che in futuro potrebbe succedere. Ora ho deciso di non parlare di questi argomenti, le parole vanno e vengono, quel che conta è il campo e quando andrò via dall'Atletico sarà solo perché sarò convinto che è la soluzione migliore per il club. La vita è un momento, e il mio tempo oggi è qui".