Schick a Milano per le visite mediche. Ma non a casa-Inter

9 agosto 2017

Patrick Schick è a Milano. Per le visite mediche. Piano, non serve correre nel senso del mercato interista. Le visite riguardano la sua idoneità sportiva, per capire se quel lieve problema (cardiaco) che gli era stato riscontrato un mese e mezzo fa rientra nei parametri della normalità e dunque Schick può serenamente continuare la sua attività: che è quella di calciatore. Calciatore di talento.



La particolarità... milanese non rientra nei gradimenti di mercato, ferma restando la lunga trattativa dell'Inter con la Sampdoria e il giocatore. (Ma c'era, e c'è ancora, la Juventus nel possibile destino). Le visite odierne dovevano essere fatte a Roma, in un istituto specializzato e legato al Coni, poi è stata scelta Milano, che vanta strutture analoghe. Visite che dovrebbero concludersi in giornata, o forse domani. Gli esiti in origine sarebbero attesi per sabato, magari tutto si risolve più in fretta.