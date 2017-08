Rummenigge contro il Psg: "Neymar è una follia. Costa più dell'Allianz Arena"

9 agosto 2017

"Neymar è costato di più che il nostro stadio, l'Allianz Arena". A sottolinearlo è il presidente del Consiglio direttivo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, che intervistato dalla rivista 'Sport Bild' si lancia contro le follie del mercato calcistico. Rammaricandosi del fatto che "l'Ue disse no alla proposta nostra e di Platini di fissare tetti salariali".



"Con tutte queste discussioni sull'acquisto di Neymar da parte del Psg, io mi sono domandato cosa sia più importante -ha detto ancora l'ex attaccante dell'Inter-: Neymar o l'Allianz Arena? E allora dico con chiarezza che l'Allianz Arena è più importante, oltre a sottolineare che il trasferimento di Neymar, tasse comprese, è costato di più".

Rummenigge ha poi precisato che "il Bayern non può e non vuole entrare nel 'carosello' degli acquisti a suon di centinaia di milioni, e sono convinto che i nostri tifosi siano d'accordo". "Il Bayern - ha aggiunto - ha un'altra filosofia, e non ci faremo coinvolgere in questa pazzia. La gente ci capirà".