Quando SuperMario disse: "Potevo andare alla Juve, ma scelsi il Milan"

22 gennaio 2018

Ottobre 2017, diretta Instagram. Protagonista Mario Balotelli. "Potevo andare dal Manchester City alla Juventus, ma alla fine ho scelto il Milan perché sono tifoso rossonero e per il grande rapporto con Galliani". Le parole di tre mesi fa, la rivelazione di mercato si riferisce a gennaio 2013. Quando, appunto, SuperMario approdò nel mondo-Milan tra autentici moti di entusiasmo.



Per dire, e per capire, quanto la Juventus di ieri (si era a metà della stagione 2012-'13, la seconda di Antonio Conte) abbia messo nella sua agenda il capitolo-Balotelli: aveva vinto il campionato col City di Mancini (maggio 2012), si era consacrato all'Europeo in maglia azzurra, non si discuteva il suo ruolo azzurro, ai Mondiali 2014 la Nazionale di Prandelli era cucita attorno al lui: nelle parole (troppe) e nei fatti, che poi sappiamo come sono andati.

Ecco, la Juventus su Balotelli è una storia datata cinque anni fa. Troppo è cambiato il mondo-Juve in queste stagioni di successi e di ferrea disciplina imposta/accettata da tutti, prime firme e comprimari. Troppo è cambiato il club-Italia nel quale Balotelli non è più entrato dopo i Mondiali 2014 e dove regna la leadership... bianconera, salvo una convocazione nell'autunno 2014 (ct Conte). Non è cambiato, di contro, il riferimento tecnico: Allegri allenava il Milan quando Balo arrivò nel 2013. Può essere un indizio? Beh...

E se oggi è cambiato Balo (in meglio) non è detto che possa bastare per riferirsi a una Juve che torni sui suoi passi, ripensi al capitolo-Balotelli e rifaccia il percorso dell'inverno 2012-'13 quando -lo ha rivelato l'attaccante- "potevo andare alla Juve".



Le cifre di allora: Balotelli passò dal City al Milan per 20 milioni di euro, contratto fino al 30 giugno 2017. Nell'estate 2014, il Milan lo cedette in prestito al Liverpool, che alla fine della stagione 2014-'15 non esercitò il diritto di riscatto. Tornò al Milan restandoci altri 12 mesi e nell'estate 2016 la cessione a titolo definitivo.