L'Inter parte per la Cina. C'è anche Perisic

18 luglio 2017

Ivan Perisic alla Pinetina (è arrivato in taxi, poco dopo mezzogiorno) è già di per sé una notizia. Non clamorosa. Segno che la frattura tra lui e l'Inter non è precipitata nel totale disagio. Lui c'è, la squadra alle 16,30 parte verso la Cina, e Ivan è sull'aereo. Alle 14,30 Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la tournée cinese e in tale lista c'è, appunto,anche Ivan Perisic. Segno che i lavori per la sua cessione/permanenza sono in corso.



La corte serrata di José Mourinho è risaputa. L'offerta di oltre 50 milioni (53 l'ultima) fa parte del corredo di cifre cui non si può sottrarre l'interesse dell'Inter per Martial, attaccante di 21 anni, che sarebbe una contropartita tecnica, ovviamente riducendo la cifra. Mou stamane ha detto: "Perisic? Non so niente, e non ho niente da dire".