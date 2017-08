Per Dalbert all'Inter manca qualcosa: l'annuncio ufficiale

9 agosto 2017

Dalbert ieri, martedì, ha sostenuto le visite mediche in mattinata. In sede all'Inter, all'ora di pranzo, ha sistemato le sue questioni contrattuali che lo legano al club per 5 anni, maglia numero 29. Poi è stato accompagnato alla Pinetina per prendere visione di che cos'è e dov'è il centro sportivo che diventerà la sua prima casa sportiva. Ha conosciuto Spalletti e i suoi nuovi compagni di squadra. Quindi è rientrato a Milano. Se tutto procederà come deve procedere, Dalbert comincia da subito, oggi, gli allenamento e non è da escludere che Spalletti lo schieri già sabato prossimo, 12 agosto, a Lecce nell'amichevole contro il Betis Siviglia. Dalbert ha svolto tutta la preparazione estiva col Nizza, ha giocato i preliminari di Champions (eliminando l'Ajax) ed è prontissimo.

EMRE MOR IN ARRIVO A MILANO

Per quel che riguarda Emre Mor, dalla Germania si viene a sapere che il 20enne talento turco è in viaggio verso Milano perché si possa concludere l'iter del suo trasferimento in nerazzurro. A tale proposito, ieri è circolata la notizia di un forte interesse del Fenerbahce per Emnre Mor. Cosa vera, visto che il presidente del club, Aziz Yildirim, ha rivelato: "Abbiamo fatto un'offerta al Borussia per Emre Mor, ma il club tedesco non ha voluto prenderla in esame perché spinge il giocatore verso l'Inter. Il Borussia, peraltro, è interessato a qualche giocatore dell'Inter".