Pato, la nuova vita al Chelsea. Sei mesi, poi si vedrà

26 gennaio 2016

Alexandre Pato vestirà la maglietta del Chelsea almeno per i prossimi sei mesi. Lo ha confermato l'agente del giocatore, Gilmar Veloz, ai microfoni di SporTV. Il Corinthians, proprietario del cartellino dell'attaccante, in scadenza a giugno, punterà adesso a rinnovare il contratto almeno per un'altra stagione in modo da poter vendere il brasiliano al termine del prestito. Veloz ha aggiunto che il Chelsea non ufficializzerà l'arrivo di Pato finché il giocatore non arriverà in Inghilterra.

E per Pato una foto e un messaggio speciali: glieli dedica Felipe Massa.