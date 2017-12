Montella-Siviglia, l'annuncio: contratto fino al giugno 2019 Il tecnico domani in città per la firma, sabato il primo allenamento. Risolto l'accordo col Milan

28 dicembre 2017

Il velo è caduto, Montella è il nuovo allenatore del Siviglia. Contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2019. Poco dopo le 18, l'annuncio da parte del club andaluso. L'agente del tecnico, Lucci ha definito i dettagli coi dirigenti del club spagnolo. Allo stesso modo, ha concluso la trattativa col Milan per "liberare" Montella, esonerato il 27 novembre, ma sotto contratto col club rossonero fino al 30 giugno 2019. Che è, appunto, la data di scadenza dell'accordo col Siviglia.



C'erano pochi dubbi riguardo all'esito positivo della trattativa. Montella è atteso a Siviglia nella prossime ore. Domani, venerdì, la firma. Sabato il primo allenamento.

Enzo Maresca, che Montella ha scelto come suo vice, si trova già a Siviglia per definire la sua posizione: che sarà quella di collaboratore tecnico e non di vice-allenatore. Il club andaluso, in queste giorni e in via provvisoria, ha promosso in panchina Luis Garcia Tevenet, 43 anni, alle dipendenze del club.

Montella ha risolto la sua posizione col Milan: da qui al 30 giugno 2019, stando al contratto, vanta un credito di 4,5 milioni. Bisognava trovare una soluzione amichevole. Che è stata trovata.

DEBUTTA IL 3 GENNAIO La nuova avventura di Vincenzo Montella partirà sabato, giorno della presentazione e del primo allenamento in lingua spagnola; l'esordio ufficiale in panchina è previsto nella Coppa del Re, il 3 gennaio 2018, contro il Cadice. Nella Liga, Montella guiderà la squadra per la prima volta sabato 6 gennaio (ore 20,45) e sarà un esordio di fuoco: in casa contro i 'cugini' del Betis. All'ex tecnico del Milan, la dirigenza andalusa chiede di risollevare le sorti di una squadra che ha grandi potenzialità - come dimostra la qualificazione per gli ottavi in Champions - ma che ha bisogno di fiducia, ma anche di un gioco fantasioso e frizzante, simile a quello visto nella passata stagione, all'epoca della gestione Sampaoli. Il Siviglia attualmente occupa la quinta posizione, con 29 punti, a -2 dal Real Madrid, che però ha una partita in meno, e a -5 dal Valencia. E a 16 dal Barcellona capolista.

L'AGENTE: "PERFETTO PER LA LIGA" L'agente di Montella, Alessandro Lucci, ha spiegato come è nato l'intesa con il Siviglia. "E' nata una settimana fa, quando Berizzo non è stato confermato. Con il Siviglia c'è un buon rapporto, Vincenzo è un allenatore di altissimo profilo internazionale e ha qualità calcistiche che si sposano con quella della Liga e in particolare con quelle del Siviglia, e siamo arrivati all'obiettivo. Poi sicuramente hanno collaborato un po' tutte le parti, Vincenzo in primis che ha fatto un grande sacrificio sotto il profilo economico, il Milan che ha dimostrato disponibilità e il Siviglia che lo ha voluto fortemente", ha detto a Sky.

L'ANNUNCIO DEL SIVIGLIA Principio de acuero con Montella para dirigir al #SevillaFC



https://t.co/88oK8Cr79L#vamosmisevilla pic.twitter.com/jFGstTiH6K — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 28 dicembre 2017

