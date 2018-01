Milan: "Nessun arrivo, ci siamo già rinforzati con Gattuso"

17 gennaio 2018

"Il calciomercato invernale del Milan non prevede entrate ma solo ed esclusivamente il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo le numerose operazioni estive". E' questa la presa di posizione del Milan nella consueta rubrica 'L'Edicola Rossonera' in risposta alle indiscrezioni di mercato che vorrebbero il club di Via Aldo Rossi sulle tracce di Demirbay, centrocampista dell'Hoffenheim, e Hateboer, esterno destro dell'Atalanta.



"Un po' di fantasia non guasta mai e fa parte del gioco, soprattutto durante le sessioni aperte di calciomercato - fa sapere la società rossonera -. Il club resta convinto delle proprie scelte e continua a lavorarci sopra, grazie alla dedizione di Rino Gattuso e del suo staff e all'applicazione di tutti i giocatori che fanno parte del gruppo".