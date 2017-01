Milan, il ds Maiorino: "Ottimisti per Ocampos. Veloso? No"

29 gennaio 2017

Risalgono le quotazioni di Ocampos al Milan. Le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero Rocco Maiorino fanno sapere che in realtà c'è stato solo un rallentamento nella trattativa che dovrebbe portare l'argentino al club di Via Aldo Rossi. Nelle ultime ore si era parlato di una frenata causata da una risposta tardiva del Marsiglia, società che detiene il cartellino del giocatore e che dovrebbe consentire il trasferimento. La società francese vorrebbe cautelarsi per ottenere il massimo dalla cessione, assicurandosi che il giocatore venga poi effettivamente riscattato. Il Genoa dovrebbe prendersi gli oneri del riscatto, ovvero 7 milioni in caso di 7 gol stagionali, 9 milioni per 9 reti. Il timore del Marsiglia è che con il Milan Ocampos non raggiunga gli obiettivi e torni, alla fine della stagione, in Francia. Un'eccessiva titubanza che avrebbe irritato Galliani.



Maiorino ha escluso, per il momento, una chiusura per Miguel Veloso: "Non ci sono altre operazioni in programma oltre a Ocampos". Il portoghese non è quindi la priorità, ma non è escluso che negli ultimi due giorni si provi a portarlo in rossonero. Si aspetta che il Genoa acquisti un sostituto, con Hernanes primo nome sulla lista.