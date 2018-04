Milan, Galliani: "El Shaarawy, ci siamo. El Ghazi no, c'è Luiz Adriano"

25 gennaio 2016

Sette giorni alla fine del mercato. E a casa-Milan è il momento di fare il punto della situazione. Lo ha fatto Adriano Galliani, a Milanello, intercettato da MilanNews.it. E il resoconto, tracciato oggi e con ampio beneficio di inventario, segnala quanto segue: niente Ranocchia, va alla Samp: Vangioni arriva a luglio; El Shaarawy ormai è solo questione di ore per la cessione alla Roma; Luiz Adriano rimane, El Ghazi resta dov'è.



Ed ecco le parole dell'ad rossonero. "La risonanza magnetica di Alex ha dato esito negativo. Con lui e con il ritorno di Mexes in difesa siamo a posto. Ranocchia? Dovrebbe andare alla Sampdoria. Vangioni? Per il momento non arrivano ulteriori risposte dal River Plate. Credo che ce lo daranno a luglio". Capitolo El Shaarawy-Roma. "È in dirittura di arrivo con la Roma, vediamo se riusciamo a chiudere oggi". Su Nocerino: "È l'unico giocatore in uscita, dovrebbe arrivare un'offerta dalla Mls e potrebbe essere una soluzione. Il mercato in America chiude a maggio. Diego Lopez e De Jong non partono". Su El Ghazi: "È tornato Luiz Adriano, quindi siamo troppi in avanti".