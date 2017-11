MEXES: "CERCATO ANCHE DA LIONE E MARSIGLIA"

14 novembre 2017

"Durante la mia carriera mi hanno cercato Lione e Marsiglia". Philippe Mexes, ex giocatore di Roma e Milan, ha rilasciato un'intervista a France Football in cui rivela di aver ricevuto almeno due occasioni per fare ritorno in Francia: "Gerard Houllier mi aveva visto in un momento in cui ero un po' in difficoltà a Roma. Avrebbe potuto prendermi anche il Marsiglia agli ordini di Deschamps, venne a trovarmi dicendomi che voleva anche Rami e Menez". E sulla nazionale francese: "Dopo la generazione Zidane-Barthez-Thuram sono cambiati i giocatori. Alcuni di loro hanno cercato di distruggerne altri, non mi sentivo più a mio agio".