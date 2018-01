Mazinho: "Mio figlio Rafinha all'Inter per sentirsi felice"

20 gennaio 2018

Rafinha arriva domani, domenica a Milano. Andrà a vedere Inter-Roma a San Siro. Llunedì le visite mediche, poi la firma del contratto (6 mesi) con l'Inter, allungato fino al 30 giugno 2021 se i sei mesi di Pallone interista daranno il responso positivo. Papà Mazinho, che è pure il suo manager, spiega la scelta nerazzurra.



"L'obiettivo è quello di giocare. Questo nel Barcellona è molto difficile, c'è molta concorrenza. Ha avuto la sfortuna di avere un infortunio al ginocchio, ma ora vuole giocare e sentirsi felice facendo quello che ama in un grande club come l'Inter. Mio figlio vuole sfruttare questa opportunità per essere convocato ai Mondiali del 2018. Ha un contratto con Barcellona fino al 2020, faremo un pre-contratto con l'Inter fino al 2021: sono tre anni in più rispetto all'accordo, se l'Inter dovesse decidere di esercitare l'opzione di acquisto".

Le cifre sono quelle svelate ieri riscatto a 35 milioni più il bonus legato alla qualificazione dell'Inter in Champions League (3 mln).