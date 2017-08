Inter, ufficiale: Dalbert ha firmato. "È un sogno" "Inter tra i giganti d'Europa". Il brasiliano, forse già in campo sabato a Lecce contro il Betis

9 agosto 2017

Dalbert è un nuovo giocatore dell'Inter. Alle 15,30 sul sito del club nerazzurro l'annuncio ufficiale del club che ha atteso gli ultimi documenti arrivati da Nizza per chiudere la pratica. Dalbert, precisa il comunicato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Da subito può allenarsi agli ordini di Spalletti. Probabile che sabato sia in campo a Lecce per Inter-Betis Siviglia.

Dalbert ieri, martedì, ha sostenuto le visite mediche in mattinata. In sede all'Inter, all'ora di pranzo, ha sistemato le sue questioni contrattuali che lo legano al club per 5 anni, maglia numero 29. Poi è stato accompagnato alla Pinetina per prendere visione di che cos'è e dov'è il centro sportivo che diventerà la sua prima casa sportiva. Ha conosciuto Spalletti e i suoi nuovi compagni di squadra. Quindi è rientrato a Milano.

Se tutto procederà come deve procedere, Dalbert comincia da subito, oggi, gli allenamento e non è da escludere che Spalletti lo schieri già sabato prossimo, 12 agosto, a Lecce nell'amichevole contro il Betis Siviglia. Dalbert ha svolto tutta la preparazione estiva col Nizza, ha giocato i preliminari di Champions (eliminando l'Ajax) ed è prontissimo.

LE PRIME PAROLE "E' la realizzazione di un sogno. Indosserò la maglia di un club importante come l'Inter, che ha una storia vincente, con tre Champions League. Voglio ricambiare la fiducia che hanno mostrato nei miei confronti e diventare un altro giocatore brasiliano in grado di fare la storia con questa maglia". Il commiato dal Nizza. "La stagione al Nizza è stata magica. Siamo arrivati a guidare il campionato francese chiudendo poi al terzo posto dietro al Monaco e al PSG. È stato un anno importante per la mia carriera, con grandi partite: ho guadagnato più esperienza giocando anche in Europa League". E poi: "La mia ascesa nel calcio europeo è stata rapida, grazie al mio lavoro, al sostegno della famiglia, degli amici e delle persone a me vicine. Ho anche avuto l'aiuto importante, dentro e fuori dal campo, di Dante. Oggi, potrò godere della visibilità dell'Inter, un gigante d'Europa, con grandi obiettivi, e potrò avvicinarmi a realizzare il sogno di essere convocato per la Nazionale brasiliana".

