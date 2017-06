Inter, riparte l'assalto a Di Maria: costa 50 milioni, Sabatini ci prova

28 giugno 2017

Il 30 giugno cadono le restrizioni del Fair Play Finanziario: fino a venerdì, l'Inter può fare trattative, ma zero annunci. Dal 3 luglio (lunedì) si possono aprire le porte della novità per Casa-Spalletti. Su Skriniar ci siamo, al di là delle battute sparse in queste ore. E sui big che potrebbero sbarcare in nerazzurro (ricordate il ds Sabatini l'altro ieri? In silenzio, ma faremo qualcosa di notevole) ecco che è tornata a galla la voce Di Maria, l'asso del Paris St Germain, che costa 50 milioni, è titolare di un super-ingaggio (contratto fino al 2019) e ha voglia di cambiare aria.

Angel Di Maria, argentino, 29 anni, è reduce da 4 stagioni al Real Madrid, 1 allo United e due a Parigi, ha uno stipendio netto di 7,3 milioni di euro e sarebbe disposto a spalmare il tutto per un contratto di 4 stagioni all'Inter. Il suo agente Sabbag e Sabatini avrebbero raggiunto un'intesa (così scrive il Messaggero), la trattativa col Paris St Germain si può avviare e di sicuro in mezzo al campo l'Inter ha bisogno di un giocatore così, piedi buoni (ottimi), gran movimento e non male in zona gol (22 col Real, 4 allo United e 22 a Parigi).

Resta il fatto che il Paris St Germain difficilmente si libera dei suoi migliori talenti, e qui entra in campo Walter Sabatini che è uno dei pochi manager in Europa che possa vantare un certo tipo di rapporti (ottimi) con l'alta dirigenza del Psg. La rincorsa a Di Maria non è cominciata a oggi. Vedremo gli sviluppi.