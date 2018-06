Inter, Nainggolan è arrivato a Milano: "Sono contento" Tifosi interisti mobilitati per l'accoglienza davanti all'hotel Meliá: lunedì visite e firma. Spalletti: "E' la turbina che ci mancava" Facebook

24/06/2018

Radja Nainggolan è arrivato a Milano all'ora di cena, pronto a iniziare la sua nuova avventura da giocatore dell'Inter. Il centrocampista belga, giunto in auto da Roma, è stato accolto da un nutrito gruppo di tofisi nerazzurri che lo stavano aspettando davanti all'hotel Meliá. "Sono contento" le sue prime parole rivolte a chi era li ad attenderlo. Lunedì il programma del "Ninja" prevede le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano e poi al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Quindi trasferimento in sede per la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossmi tre anni.

Il belga è arrivato all'hotel in centro a Milano verso le 20.30, entrando da un ingresso secondario. Poco più tardi è sceso - con indosso una t-shirt bianca, pantaloncini corti e un cappello con la visiera girata al contrario come si vede nel video di Marco Barzaghi - per ricevere gli applausi dei circa centocinquanta tifosi nerazzurri. Nainggolan dovrebbe restare fino a mercoledì per il compleanno del suo agente, Alessandro Beltrami, che lo ha atteso in albergo assieme ad alcuni dirigenti dell'Inter, tra cui il dg Gardini. Nainggolan è costato all'Inter 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo. Con la speranza che Spalletti sia pronto a rigenerare un giocatore che lo scorso anno ha perso un po' del suo smalto e anche il posto nel Belgio.

SPALLETTI LO ACCOGLIE: "E' LA TURBINA CHE CI MANCAVA" Il primo ad accogliere simbolicamente Nainggolan è stato Luciano Spalletti, che gli ha dato il benvenuto virtuale parlando come ospite di un Inter Club in Toscana. “Nainggolan è la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ogni avversario. E’ un Ninja, se la giochi con tutti. Tutti hanno visto l’amore che circonda l’Inter, abbiamo i tifosi più presenti del campionato, questa massa di persone che ci ha scortato sempre in tutti gli stadi. Questo piace ai giocatori, perché così si va al di là del risultato. I bambini qui mi hanno chiesto se con l’arrivo di de Vrij si potrà vedere anche la difesa a tre, e sarà così“, ha detto l'allenatore nerazzurro.

IL VIDEO DELL'ARRIVO DI NAINGGOLAN È arrivato @radjanainggolan.4 #inter @premiumsporthd @tikitaka_italia1 #tikitakarussia Un post condiviso da marcobarzaghi (@marcobarzaghi5) in data: Giu 24, 2018 at 12:00 PDT

