Inter: Medard, dalla banlieu parigina alla Pinetina. Come Biabiany e...

15 gennaio 2016

L'Inter continua ad attingere dalla banlieu parigina. Dodici anni di differenza, ma Jonathan Biabiany e YaYa Medard hanno molto in comune. L'esterno a disposizione di Roberto Mancini ha aperto la strada a giovani talenti scoperti nelle squadre di quartiere nella periferia della capitale francese. Anzi a dirla tutta entrambi hanno vestito la maglia del Blanc Mesnil prima di arrivare in nerazzurro. Naturalmente scovati dall'occhio esperto di Pierluigi Casiraghi.

Medard ha compiuto 16 anni il 14 gennaio, è un difensore centrale mancino che già supera i 190 centimetri. Ora andrà ad arricchire un gruppo che comprende anche l'attaccante Bakayoko e un altro difensore, Gavrillon. Provenienti rispettivamente dal Red Star e dal Garges sono gli unici '98 stabilmente in Primavera e destinati a un gran futuro. E la tradizione continua.