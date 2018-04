Inter, il Liverpool lancia l'assalto a Perisic

29 aprile 2016

La prossima sessione di calcio mercato è sempre più vicina e in casa Inter si pensa già ai rinforzi per il prossimo anno. La società nerazzurra però ha bisogno di fare cassa e il giocatore in partenza potrebbe non essere Mauro Icardi. Secondo i colleghi di Premium Sport, il Liverpool di Jürgen Klopp sarebbe sulle tracce di Ivan Perisic e sarebbe pronto ad offrire la bellezza di 30 milioni di euro per convincere Thohir a cederlo.