Inter, dopo Martinez e De Vrij ecco anche Asamoah: fatte le visite mediche

15 maggio 2018

Dopo Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, ecco il terzo colpo dell'Inter per la prossima stagione. Champions o non Champions (decisiva semmai per trattenere Icardi e riscattare Cancelo e Rafinha), i nerazzurri puntellano la difesa con l'arrivo di Kwadwo Asamoah, in uscita a parametro zero dalla Juventus. L'esterno ghanese, infatti, ha sposato il progetto nerazzurro, con un contratto triennale da 3 milioni di euro. Il giocatore si è sottoposto in mattinata alle visite mediche di rito.