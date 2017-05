Inter: dopo i no di Conte e Simeone, resta Spalletti. E anche Conte

12 maggio 2017

Panchina-Inter futura, a che punto siamo? In 24 ore, prima Conte e poi Simeone hanno dettato la linea del loro destino: il Cholo sembra aver chiuso la porta di un suo addio all'Atletico, e i modi non sembrano preludere a ripensamenti; Conte ha spiegato che il Chelsea gli sta bene, anzi benone, che non vede l'ora di vincere e che... Coincidenze che spostano il tema-Inter su Luciano Spalletti, terzo elemento della Triade che compone, o componeva, i progetti di Suning.



E procedendo verso il rispetto delle parole, è questa (Spalletti, appunto) la conclusione, perdipiù suffragata dall'arrivo di Walter Sabatini. Ma sappiamo come le strategie interiste a proposito di Conte (non di Simeone) si proiettino alla fine della stagione inglese, ovvero il 27 maggio quando si esaurirà anche la fatica del Chelsea in FA Cup, finale con l'Arsenal. Solo a quel punto, il futuro dell'ex ct azzurro sarà svelato. Suning aspetta.



La rincorsa a Diego Simeone sembra essersi esaurita per manifesta volontà del Cholo, o anche per i convincimenti di Suning e di Sabatini, per i quali l'argentino resta un grande allenatore, ma per la difficile soluzione del rebus interista, dopo le asperità di questa stagione, meglio un tecnico che abbia un quadro chiaro del calcio italiano. E Simeone, in tal senso, ha un'esperienza molto limitata: le sue panchine "italiane" si fermano alle 18 gare col Catania, fra il gennaio e il giugno 2011. Troppo poco.



Luciano Spalletti, poi. E' impegnato a concludere il finale di stagione, resistendo al secondo posto e dovendo gestire l'addio al calcio di un certo Francesco Totti, tema dominante del calcio giallorosso, ben al di là e al di sopra di un posto fisso in Champions League o della necessità dei preliminari.