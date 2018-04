Inglesi scatenati: Guardiola al City porta Messi, Pogba e Muller

2 febbraio 2016

Pep Guardiola al Manchester City: questa è di ieri, era nota, la novità è che da ieri appunto è ufficiale. E da qui, le scene di mercato che gli inglesi aprono, fra taboild, siti e quote scommesse, sono scene di altissimo profilo che -.tanto per non bamboiare- raccontano di come Pep sia in gradi di convincere gente come Pogba e soprattutto Lionel Messi a convincersi che sì, al City si può andare. Dalla prossima estate o da quella del 2017.