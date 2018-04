Ibra: "A 34 anni sono più forte di sempre"

11 aprile 2016

"Non sono mai stato meglio, oggi mi sento più in forma di sempre. Sono nato vecchio e morirò giovane". I 34 anni non pesano a Zlatan Ibrahimovic che, alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions fra il Paris Saint-Germain e il Manchester City, fa un breve autoritratto in un'intervista a Uefa.com.



"Penso sia tutta una questione di testa - spiega l'attaccante svedese - E' la tua mente a decidere quanti anni hai. Quest'anno ho quindi deciso di sentirmi molto giovane e mi sto divertendo molto, perché prima ci sono state tante polemiche".

In vista della sfida a Manchester, dopo il 2-2 di Parigi, l'ex milanista non fa annunci: "La Champions è così, non puoi prevedere cosa accadrà. Siamo più forti in questa stagione e abbiamo più esperienza. Vogliamo andare avanti il più possibile".

Sul suo futuro, Zlatan alimenta la massima incertezza: la prossima squadra sarà una sorpresa, escludendo -a quanto pare- la permanenza a Parigi. Le ultime dicono che il passaggio al Manchester United sia cosa fata. Domani ne spunterà un altro.