Florentino Perez: "Il Real non è il Barça. Non perderò mai CR7". La clausola? 1 miliardo

7 agosto 2017

Vacanze nelle Eolie per il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Con lo yacht "Pitina", di 30 metri ha ancorato nella baia di Scari. Si è tuffato nelle acqua di Stromboli e con un tender ha raggiunto la spiaggia. Nonostante gli occhiali scuri è stato riconosciuto da alcuni isolani e turisti e subito hanno chiesto se dopo Neymar anche lui venderà Cristiano Ronaldo al Psg e seccamente ha risposto "neanche se lo pagano a peso d'oro...".



E ha aggiunto "solo i grandi giocatori portano a grandi ricavi e noi siamo, secondo il The European Elite 2017 - Football clubs' valuation di Kpmg, al secondo posto nella classifica dei club per valore economico, con un Enterprise Value di circa 3 miliardi di euro".



Poi ci si chiede: e se il Psg intende pagare la clausola rescissoria di Ronaldo col Real? Beh, qui siamo su un piano di fanta-economia, visto che il Real Madrid per i suoi giocatori ha posto, in calce ai contratti, clausole rescissoria diciamo formali, nel senso che hanno un valore che è fuori da ogni parametro. Anche impossibile.

Per capire: Ronaldo ha una clausola da 1 miliardo di euro, cinque volte quella di Neymar. Lo stesso valore per Benzema. Per Bale e Modric siamo a 500 milioni, per Kroos a 300 milioni. Va da sè, appunto, che queste cifre sono formalità contrattuali. quote impossibili, e dunque se un club vuole Ronaldo deve andare da Perez e aprire una trattativa. Che Perez -come ha detto- non prenderebbe in esame.



Ma cose così se le può permettere solo un club al mondo, il Real appunto. Che non a caso vale 3 miliardi di euro.