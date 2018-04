Florentino corteggia Neymar, il Barcellona s'infuria

27 gennaio 2016

Real Madrid, Barcellona e la tensione corre sul filo di... Neymar. Dal giorno del Pallone d'oro (11 gennaio) a oggi, due settimane di voci e anche più, per far capire come Florentino Perez voglia "rubare" il futuro Pallone d'oro (profezia di Messi) al Barcellona, complice un colloquio -quanto casuale non si sa- che a Zurigo proprio Florentino ha avuto con papà Neymar, e alla luce del sole.

Da quel momento, i media spagnoli si sono scatenati sull'argomento. E le ultime voci milionarie, su presunte offerte-Real, hanno indotto Andoni Zubizarreta, che del cub catalano è stato direttore sportivo per dieci anni e che conta ancora qualcosa, a dire: "Neymar sta molto, molto, molto bene a Barcellona". Un molto ripetuto tre volte.

Poi, le cifre. Stando alla stampa spagnola, l'offerta di Florentino Petrez a Neymar è da capogiro: 35 milioni lordi a stagione, per 5 stagioni, più un bonus di 30 milioni al momento dell'avvenuto trasferimento. Totale: 205 milioni per un lustro. Oggi, Neymar al Barcellona guadagna 15 milioni di euro, e si sta discutendo il rinnovo del contratto vista la richiesta del giocatore di raddoppiare il compenso. La trattativa è in corso, la voglia di chiuderla in modo positivo esiste. Tant'è che il club campione d'Europa e del Mondo ha già messo in bilancio la spesa di 100 milioni a stagione per pagare gli ingaggi di Messi (50), Neymar (30) e Suarez (20).

Neymar al fianco di Ronaldo, questo il megaprogetto madridista. A fronte di un trio che oggi costa 75 milioni di ingaggio a stagione coi 40 versati a Ronaldo, i 20 a Bale e i 15 a Benzema. E stare così distanti dal Barcellona in tema di ingaggi, non è roba da Real che si sente ancora il primo club al mondo".