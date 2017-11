FIORENTINA, PIOLI: “SANCHEZ AL POSTO DI BADELJ"

18 novembre 2017

Appuntamento a domani per la Fiorentina che affronterà in trasferta la Spal. Mister Pioli: “Deve essere chiaro il nostro progetto, costruire basi importanti e solidi per il futuro”. Sul rinnovo di Chiesa: “Sono molto contento – spiega il tecnico – segnale che si vuole costruire qualcosa d'importante e puntare sui giovani. Momento della squadra? Fisicamente sta bene, mentalmente ha voglia di dare di più”. Idee chiare anche sui giocatori: “Badelj e Thereau stanno meglio ma non li schiererò in campo. Per Laurini faremo un provino domattina. Giocherà Sanchez al posto di Badelj”. Sull'avversario: “Faccio i miei complimenti a Semplici, Spal squadra competitiva”. Infine Pioli commenta l'Italia: “Risultato negativo, bisogna provare a rinnovare”.