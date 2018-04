El Shaarawy, il ritorno. Tra Milan e Roma, spunta un giglio

14 gennaio 2016

El Shaarawy, destinazione- Milan. O c'è dell'altro? Nelle ultime ore, attorno al Faraone si alimentano voci e mezze certezze. La prima, di Galliani mercoledì sera che ha detto sì a un (eventuale) immediato ritorno al Milan. La seconda, del presidente del Monaco che ha detto: "Stiamo trattando con un grande club italiano". La terza, è sempre di pertinenza della Roma visto che fino a sabato scorso era in atto un discorso deciso col Milan, peraltro confermato dallo stesso Galliani. E giungono anche ipotesi fiorentine: non manca niente.

E a proposito del Milan e della parole di Galliani, oggi dalla Francia arrivano conferme su un ormai imminente addio al Monaco. "Attualmente stiamo trattando il cartellino di El Shaarawy con un grande club italiano", ha detto a l'Equipe Vadim Vasilyev, vice presidente del Monaco, durante la conferenza stampa di presentazione di Vagner Love.

Su El Shaarawy c'è anche l'interesse della Roma, ma dopo il cambio di panchina, e con l'arrivo di Spalletti le strategie di mercato giallorosse devono essere reimpostate secondo i logici riferimenti del nuovo tecnico.

E per chiudere, le parole di Fabio Parisi, procuratore, che ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. "El Shaarawy ha potenzialità enormi e si è perso solo per infortuni. Scelse il Monaco forse più per soldi che per prospettive tecniche. Adesso la società francese ha fatto scelte diverse e si sono tirati indietro lasciando un po' di stucco anche lo stesso Milan. A Firenze lo vedrei benissimo. Firenze è una piazza importante e lui ha bisogno di rilanciarsi. Ovviamente tutto resta subordinato alla partenza di Giuseppe Rossi".