Donnarumma, ci siamo: giovedì 15 giugno è il giorno fatale. O no?

14 giugno 2017

Giovedì 15 giugno è un giorno un po' speciale: per Gigio Donnarumma, il Milan e -in parte- anche per l'azzurro Under 21. Giovedì 15 giugno, la Nazionale Under 21 di Di Biagio parte, destinazione Cracovia: domenica contro la Danimarca comincia l'avventura europea che ci vuole -quasi per forza- come vincenti. Non si può sbagliare.



Le parole del ct, nel giorno delle foto ufficiali, sono state perfette: esige che all'Europeo i giocatori non portino le loro questioni personali, ovvero di calciomercato. Chi avrà la testa lì (al mercato, appunto) resterà a guardare. Non ci sono riferimenti, ovvero nomi, ma pensare a Donnarumma è quasi obbligatorio, considerato il tormentone che lo riguarda e che dura da quattro mesi. Firma o non firma il rinnovo del contratto col Milan?

Così giovedì 15 giugno è diventato anche la data-frontiera per il sì o per il no, tanto da costruire attorno a questa giornata il summit "decisivo" perché Mino Raiola dia a Fassone e Mirabelli la sospiratissima decisione. Che al Milan si augurano sia un sì. E che oltre non dovrebbe/potrebbe andare proprio per evitare che Gigio agli Europei si porti in dote questo colossale dubbio, e di lui l'Under 21 ha un gran bisogno. Non di un Gigio (magari) distratto.



Si resta in attesa, è questione di ore. Filtrano voci di ottimismo. Milanista. E filtrano anche voci di un possibile, ulteriore, rinvio. Con buona pace di un tormentone che si pensava complicato. Ma non così.