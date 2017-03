Della Valle: "Il futuro di Bernardeschi? Ci penserà Corvino, a suo tempo"

10 marzo 2017

Federico Bernardeschi e il mercato. Il futuro del campione viola e le voci, insistenti, che lo vogliono all'Inter di Suning o anche alla Juve che sarà. "Il nostro direttore Corvino si occuperà anche di lui. Avendo ancora due anni e mezzo di contratto con la Fiorentina, si può parlare con lui tranquillamente a fine anno e concentrarsi adesso sulla stagione in corso".



E' la risposta che ha dato il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, a margine della presentazione del progetto di un nuovo stadio a Firenze, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se sia preoccupato dalle voci di mercato sul numero dieci viola secondo le quali il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina a fine stagione.

Ovvero: non c'è fretta oggi per programmare l'immediato futuro con o senza Bernardeschi, fermo restando che la fretta da qui a due mesi sarà necessaria. La si può leggere come apertura a una possibile cessione. La si può leggere soltanto.