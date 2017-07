Dani Alves invita Neymar: "Vieni con me a Parigi: ti aspetto"

30 luglio 2017

"Neymar al Psg? Spero che si concretizzi. Non ho niente a che fare con la sua decisione, che è molto importante per lui. Gli uomini devono prendere questo tipo di decisioni". Così Dani Alves non si nasconde e invita Neymar ad unirsi a lui al Paris Saint-Germain. "Spero che verrà da noi, è uno dei miei migliori amici e voglio sempre i miei amici al mio fianco", ha aggiunto nel corso di una intervista a l'Equipe.



L'ex giocatore della Juve ha però spiegato che "non posso interferire nella sua decisione. Deve prenderla lui, ma se dovesse venire lo accoglierò a braccia aperte". "L'ho già aiutato una volta, a venire al Barça spiegandogli cosa voleva dire. Le decisioni però sono per i coraggiosi e io lo sono: ho deciso di lasciare Barcellona, poi di lasciare la Juve", ha ricordato.