Conte-mercato: "Il mio futuro è al Chelsea. Voglio restarci a lungo"

17 marzo 2017

"Sono molto felice di essere l'allenatore del Chelsea e desidero continuare qui per molti anni". Cosi' Antonio Conte nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro lo Stoke torna a parlare delle voci sul suo futuro al Chelsea e sull'interessamento dell'Inter. Fine del tormentone di mercato? Non è detto. Il tormento continuerà.



L'ex ct della Nazionale in questo momento ha detto di essere concentrato unicamente sul tentativo di vincere trofei per il Chelsea in questa stagione. "Ora è importante per me e per i giocatori essere concentrati sul presente. Abbiamo un obiettivo ed è importante cercare di raggiungerlo. Siamo pronti ad affrontare ogni situazione", ha aggiunto.

Sulle voci di contrasti con il club sul mercato, Conte ha replicato: "Non è vero. Ho un buon rapporto e quando ho bisogno di qualcosa parlo con il club e cerchiamo sempre di trovare la soluzione giusta. Sempre insieme".



Infine a proposito dello Stoke, il tecnico italiano ha detto: "Non sarà facile. Sono una squadra molto forte, fisica con grandi giocatori. Per questo motivo, dobbiamo prestare grande attenzione. Hanno un buon allenatore, e di sicuro si prepareranno nel modo giusto per questa partita. Sarà dura".

Nel giorno in cui Pioli dice che i progetti dell'Inter futuro sono in corso e lui ne è partecipe, la sortita di Conte dovrebbe (dovrebbe) spegnere le insistenti voci che vogliono Suning molto interessato a portare il tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra la prossima stagione. Ma le voci resisteranno, anche perché l'interesse di Suning è reale. Con tuto il rispetto per il lavoro e il futuro di Pioli che, è bene precisarlo, rimane il candidato numero uno per guidare l'Inter del futuro.