Conte e Pochettino, la Premier cerca il migliore. Interista

15 maggio 2017

Panchina-Inter 2017-18: più Spalletti che Conte, chiuso il capitolo-Simeone, è spuntato il nome di Pochettino (guida il Tottenham). L'epilogo non è lontano, diciamo un paio di settimane e il profilo di Antonio Conte resta il migliore nei pensieri della famiglia Zhang. Poi è chiaro: dinanzi all'impossibile (Conte non vuole/può staccarsi dal Chelsea), inutile insistere e per Walter Sabatini riunirsi con Luciano Spalletti (e viceversa) sarebbe il massimo. Con due gare da giocare e un teorico scudetto ancora da sognare, e inseguire per 90 o 180 minuti, è fuori luogo aspettarsi voci che siano un sì o un no decisi da parte del tecnico della Roma.



La lista d'attesa, intanto, si è arricchita di un nome non inedito: Mauricio Pochettino, alla guida del Tottenham che sta chiudendo la Premier alle spalle del Chelsea. Pochettino era entrato nella lista interista un paio di mesi fa, un contatto per capire cosa aveva in mente di fare la prossima stagione e se l'Inter... Pochettino aveva risposto che no, sarebbe rimasto al Tottenham e dunque capitolo chiuso. Almeno fino alla prossima.

Su Conte, il problema è superare lo scoglio Chelsea e i progetti europei del club londinese, la prossima stagione. A Conte l'idea interista piace molto, moltissimo, ma potrebbe risultargli impossibile dire basta ad Abramovich, dopo una stagione e un trionfo vissuti alla... Conte, ovvero col massimo trasporto e con le massime ambizioni di mercato per la stagione che verrà.



Infine una curiosità. La English Premier League ha reso nota la short list dei sei candidati al titolo di allenatore dell'anno per la stagione 2016-2017. Presente ovviamente Antonio Conte, fresco di conquista del titolo col Chelsea, che si contenderà l'ambito riconoscimento con Mauricio Pochettino del Tottenham. Nella lista dei candidati non compare José Mourinho, che paga la stagione al di sotto delle aspettative del Manchester United pur essendo arrivato alla finale di Europa League contro l'Ajax, con ottime probabilità di far suo il trofeo. Non basta?