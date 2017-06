Cairo chiude al Milan: "Belotti non lo vendo. Clausola estera di 100 mln a parte"

8 giugno 2017

Andrearesterà al Torino, a meno che una squadra estera non offra. Lo ha detto il presidente del Torino Urbanoprima di ricevere a Milano il Premio Socrate. "Io non lo voglio vendere - ha detto - poi avendo messo una clausola rescissoria a 100 milioni, se qualcuno arrivasse e portasse 100 milioni, io sarei costretto a venderlo".

"C'è una clausola per cui, se arriva una squadra dall'estero e porta un ammontare di 100 milioni io sarò costretto a venderlo - ha spiegato Cairo - a meno che Belotti non dica 'voglio rimanere'".

Le parole del presidente del Torino arrivano il giorno dopo il contatto avuto con l'ad del Milan, Fassone, che ha sondato la possibilità di avere Belotti in rossonero in cambio di un "pacchetto" (soldi e giocatori) pari a circa 70 milioni. L'interesse del Milan rimane, al pari di quello di altri club stranieri soprattutto e a questo punto la linea tracciata da Cairo appare invalicabile per il mercato italiano. Per capire: è disposto a cedere Belotti solo in cambio di 100 milioni, clausola che vale per l'estero.

Domanda: e se qualche club italiano gli offrisse quei 100 milioni?

Il mercato chiude a fine agosto.