Attenzione Milan, il Barça vuole Donnarumma

3 maggio 2016

In casa Milan il pezzo più pregiato è senza dubbio Gianluigi Donnarumma . Il giovane classe 1999 è già stato richiesto da diversi club, tra cui Chelsea e Manchester United , e ora anche dalla Spagna hanno messo gli occhi sul portiere di Castellammare di Stabia . Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona è alla ricerca di un giovane per difendere i pali del Camp Nou e in cima alla lista dei desideri c'è proprio Donnarumma.

Donnarumma è paragonato al suo idolo Buffon anche dai media spagnoli e in Catalogna, oltre a prevedere una sua convocazione per Euro 2016, sono sicuri che diventerà uno dei portieri più forti al mondo. Il Milan per adesso ha sempre rispedito al mittente tutte le offerte e per questo motivo i blaugrana stanno valutando anche altri profili. Sembrano comunque sempre più certi gli addii di Ter Stegen e Claudio Bravo.



Il made in Italy è molto apprezzato e tra i nomi in orbita Barcellona possiamo trovare Scuffet, Perin, Leali e Bardi che domenica scorsa si è reso protagonista di una splendida partita proprio contro i rossoneri. Se alla fine il Barça non dovesse riuscire nell'impresa, potrebbe andare sull'usato sicuro e, sempre secondo il Mundo Deportivo, fare un'offerta per Neuer.