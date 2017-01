As: 40 milioni all'anno, e Messi dirà sì al Barcellona

21 gennaio 2017

Il Barcellona non intende assolutamente fare a meno di Lionel Messi, al centro di voci di mega-mercato che lo vorrebbero nel mirino di Paris St Germain, Manchester City e Suning (Inter). Così le parti sarebbero vicine all'accordo per il prolungamento del contratto del giocatore, che ad oggi scadrà il 30 giugno del 2018. Ora, secondo quanto scrive il giornale sportivo 'As', bisogna solo trovare il giorno giusto per l'incontro tra il presidente del club, Josep Maria Bartomeu e il padre-agente del giocatore, Jorge Messi, che per ora si sono scambiati messaggi improntati all'ottimismo.



Di sicuro c'è, sempre secondo 'As', che i dirigenti del Barca che si occupano dei conti del club hanno lavorato sodo per "trovare la quadratura del cerchio dopo i rinnovi (onerosi) di Neymar e Suarez. Sono arrivati alla convinzione che si può fare ed a Messi arriverà quindi una proposta per il prolungamento per altri tre anni a 35-40 milioni all'anno. "Il club ha muscoli tali da poterlo fare", ha precisato la vicepresidente del Barcellona, Susana Monje, addetta alla parte economica della società.