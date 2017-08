"Marca": Mbappé al Psg per 180 milioni. La tivu del Qatar: Nulla è concluso

10 agosto 2017

"Mbappé è un nuovo giocatore del Paris St Germain". Così, a metà pomeriggio, Marca anticipa tutti e dà notizia di un secondo, sbalorditivo, colpo del club del principe Al-Khelaifi. Ovvero l'ingaggio di Kylian Mbappé per 160 milioni di euro più 20 di bonus che saranno versati al Monaco. Dopo i 222 al Barcellona per Neymar, con questi siamo a 402 milioni (esclusi gli ingaggi stra-milionari) che danno un senso ancora più estremo alle cifre-folli di questo mercato 2017, alla faccia del Fair Play e di certe Regole non scritte.



Le voci circolavano da tre-quattro giorni, e ieri il vertice tra il manager del Psg, Antero Henrique, e Jorse Mendes che cura gli interessi del Monaco lasciava presagire i contorni di un'intesa. La svolta oggi, con l'annuncio da parte di Marca che il Monaco ha accettato l'offerta del club parigino e dunque Mbappé va ad affiancare Neymar in un tandem che mette i un sacco di brividi: per le valutazioni da capogiro e per quello che potranno fare in campo loro due.