Storari torna al Milan: Gabriel a Cagliari

10 gennaio 2017

L'incontro di lunedì tra Galliani e il presidente rossoblù Giulini dopo Milan-Cagliari è stato decisivo e dopo la notte c'è stato l'ok finale. Scambio di prestiti tra i due club. L'agente di Gabriel si è recato in mattinata nell'ufficio del presidente del Cagliari per mettere tutto nero su bianco, poi il Milan ha comunciato di aver prolungato il contratto fino a giugno 2019 con l'estremo difensore brasiliano e di averlo ceduto in prestito ai sardi fino al 30 giugno 2016. "Sono contento per questa nuova esperienza. Prima devo ambientarmi, allenarmi, le cose non sono così semplici - ha dichiarato a MilanNews.it Gabriel dopo la chiusura della trattativa -. Il futuro? Non sappiamo cosa succederà domani, penso a fare bene passo dopo passo". "Il Milan rimane nel cuore, vado con tranquillità - ha aggiunto -. Ciò che succederà a luglio vedremo, ora sono contento e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità".



In direzione opposta, invece, Storari è già arrivato a Milano per le visite mediche: "Non mi aspettavo di tornare, è stata una trattativa nata per caso. Gabriel voleva giocare... a Cagliari ho fatto quel che dovevo fare, mi spiace sia finita così, non mi volevano più", le sue prime parole.