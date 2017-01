Milan: scambio Gabriel-Storari in stand-by, si inserisce il Genoa

10 gennaio 2017

Non si sblocca la trattativa per il ritorno di Marco Storari al Milan , con lo scambio che porterebbe Gabriel al Cagliari . Il negoziato, che nei giorni scorsi sembrava a un passo dalla soluzione, è in stand-by ed è reale il rischio che tutto salti. Sul portiere ex Juve è piombato infatti il Genoa , che dopo l'infortunio di Perin è alla ricerca di un portiere di esperienza. Galliani e Giulini si sono dati 24 ore per decidere , ma filtra pessimismo.

L'incontro di lunedì tra Galliani e il presidente rossoblù Giulini dopo Milan-Cagliari di domenica sembrava dovesse essere risolutore. E invece la trattativa non ha fatto passi avanti. "Ci sono varie situazioni da capire, se inserire o meno il diritto di riscatto, e non dipende solo da chi era seduto a questo tavolo", ha detto Giulini al termine del summit, paventando una probabile indecisione di Vincenzo Montella, non troppo convinto del ritorno in rossonero di Storari, che ha appena compiuto 40 anni e che a Genova avrebbe invece la garanzia di essere titolare almeno fino al termine del campionato.



Le parti si sono prese 24 ore per sciogliere la riserva. Se il negoziato dovesse naufragare, il Milan potrebbe decidere anche di tenere Gabriel fino al termine della stagione. Da escludere, invece, una permanenza in Sardegna per Storari, dopo la frattura insanabile che si è aperta con una parte della tifoseria e con il club. Il Genoa resta alla finestra. L'ex Juve è la prima scelta. Prima di andare su altri obiettivi, il Grifone attende che Galliani e Giulini mettano un punto sulla trattativa.