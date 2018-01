Castan riparte da Cagliari: "Mi manda Nainggolan"

12 gennaio 2018

Operato nel 2014 per un cavernoma nel cervello, Castan arriva a Cagliari in prestito per sei mesi. Ai margini della rosa di Di Francesco, il difensore ha deciso di cambiare a ria e di cercare riscatto in Sardegna. Tra il brasiliano e il club di Giulini, del resto, l'intesa è stata immediata. Un feeling che potrebbe dare al centrale brasiliano una nuova chance per dimostrare di essersi ristabilito completamente e di poter continuare a giocare ad alti livelli.



Abile nel gioco aereo, fisicamente e tatticamente, Leandro ha voglia di lasciarsi alle spalle l'operazione e di aiutare Lopez a puntellare la difesa per centrare la salvezza. "Una nuova sfida per la mia carriera! Andiamo Cagliari, sono più carico che mai!", ha scritto sul suo profilo Twitter. Dopo le parentesi alla Samp e al Toro, Castan lascia Roma a caccia di una rivincita e riparte dai Quattro Mori.